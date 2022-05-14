Зеленский: Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой
Президент обратился к украинскому народу
Зе!Президент
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 80-х суток героического сопротивления нашего народа российскому вторжению.
"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти усилия.
Я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря", – сказал президент.
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