Зеленский: Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 80-х суток героического сопротивления нашего народа российскому вторжению.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти усилия.

Я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря", – сказал президент.