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Зеленский: Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой

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Президент обратился к украинскому народу

Зеленский: Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой

Зе!Президент

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 80-х суток героического сопротивления нашего народа российскому вторжению.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти усилия.

Я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря", – сказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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