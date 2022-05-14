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Лидер группы Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвал мир помочь Украине, спасти Мариуполь и военных из Азовстали

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Это важнее победы в конкурсе

Лидер группы Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвал мир помочь Украине, спасти Мариуполь и военных из Азовстали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Турине (Италия) проходит финал международного песенного конкурса Евровидения. Под 12-м номером на главной сцене Европы выступил представитель Украины группа Kalush Orchestra.

После своего номера лидер группы Олег Псюк обратился к мировой общественности с просьбой помочь Украине спасти Мариуполь и воинов из Азовстали.

"Мы обращаемся к вам. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите Азовстали пярмо сейчас", - сказал музыкант.

Отметим, что, по сообщениям организаторов, аудитория Евровидения в прямом эфире – около двухсот миллионов зрителей.

Результаты конкурса определятся ближе к полуночи.

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В статье: война с Россией
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