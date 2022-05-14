Лидер группы Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвал мир помочь Украине, спасти Мариуполь и военных из Азовстали
Это важнее победы в конкурсе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Турине (Италия) проходит финал международного песенного конкурса Евровидения. Под 12-м номером на главной сцене Европы выступил представитель Украины группа Kalush Orchestra.
После своего номера лидер группы Олег Псюк обратился к мировой общественности с просьбой помочь Украине спасти Мариуполь и воинов из Азовстали.
"Мы обращаемся к вам. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите Азовстали пярмо сейчас", - сказал музыкант.
Отметим, что, по сообщениям организаторов, аудитория Евровидения в прямом эфире – около двухсот миллионов зрителей.
Результаты конкурса определятся ближе к полуночи.
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