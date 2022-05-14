МВС Украины: Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко проанализировал потери российских оккупантов по соотношению в зависимости от региона россии.

"Статистика очень интересная. На первом месте по количеству официальных потерь, которые дает российская статистика – это Бурятия, там 99 человек на 100 тыс. населения. Затем идет Дагестан и ряд других регионов.

Меньше потерь – это Ямало-Ненецкий округ, но это не показательно, поскольку там большую часть жителей региона просто нельзя призвать в армию и вообще очень маленькая численность населения. На втором и третьем месте с наименьшей численностью потерь находятся соответственно Москва и Санкт-Петербург.

Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии. То есть в российской столице потери составляют буквально 2-3 человека на 15 млн. жителей. В Санкт-Петербурге примерно такие же цифры соотношения", - объяснил Советник министра МВД.