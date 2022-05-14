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МВС Украины: Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии

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В российском руководстве боятся посылать на войну жителей Москвы и Питера

МВС Украины: Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии

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Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко проанализировал потери российских оккупантов по соотношению в зависимости от региона россии.

"Статистика очень интересная. На первом месте по количеству официальных потерь, которые дает российская статистика – это Бурятия, там 99 человек на 100 тыс. населения. Затем идет Дагестан и ряд других регионов.

Меньше потерь – это Ямало-Ненецкий округ, но это не показательно, поскольку там большую часть жителей региона просто нельзя призвать в армию и вообще очень маленькая численность населения. На втором и третьем месте с наименьшей численностью потерь находятся соответственно Москва и Санкт-Петербург.

Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии. То есть в российской столице потери составляют буквально 2-3 человека на 15 млн. жителей. В Санкт-Петербурге примерно такие же цифры соотношения", - объяснил Советник министра МВД.

Вадим Денисенко объяснил, почему российское командование не посылает жителей Москвы и Санкт-Петербурга на войну против Украины.

"Во-первых, российские командующие пытаются делать так, чтобы жители этих городов не доходили до так называемой "нулевки" на фронте. Во-вторых, если призывники из Москвы и Санкт-Петербурга гибнут или пропадают без вести на территории Украины, чтобы не было никаких" официальные похороны и траурные истории непосредственно в Москве", - акцентировал Денисенко.

Также Денисенко подчеркнул, что российское военное руководство просто "опрокидывает" столичных призывников в другие регионы: "Условно говоря "москвич", но зачислен в условную "резани".

"Они хранят спокойствие и чувство безопасности в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы ни в коем случае не начались проявления неповиновения. Потому что именно с этих городов могут начинаться определенные революционные движения в России", - подытожил Денисенко.

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В статье: война с Россией
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