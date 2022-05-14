МВС Украины: Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии
В российском руководстве боятся посылать на войну жителей Москвы и Питера
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко проанализировал потери российских оккупантов по соотношению в зависимости от региона россии.
"Статистика очень интересная. На первом месте по количеству официальных потерь, которые дает российская статистика – это Бурятия, там 99 человек на 100 тыс. населения. Затем идет Дагестан и ряд других регионов.
Меньше потерь – это Ямало-Ненецкий округ, но это не показательно, поскольку там большую часть жителей региона просто нельзя призвать в армию и вообще очень маленькая численность населения. На втором и третьем месте с наименьшей численностью потерь находятся соответственно Москва и Санкт-Петербург.
Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии. То есть в российской столице потери составляют буквально 2-3 человека на 15 млн. жителей. В Санкт-Петербурге примерно такие же цифры соотношения", - объяснил Советник министра МВД.
Вадим Денисенко объяснил, почему российское командование не посылает жителей Москвы и Санкт-Петербурга на войну против Украины.
"Во-первых, российские командующие пытаются делать так, чтобы жители этих городов не доходили до так называемой "нулевки" на фронте. Во-вторых, если призывники из Москвы и Санкт-Петербурга гибнут или пропадают без вести на территории Украины, чтобы не было никаких" официальные похороны и траурные истории непосредственно в Москве", - акцентировал Денисенко.
Также Денисенко подчеркнул, что российское военное руководство просто "опрокидывает" столичных призывников в другие регионы: "Условно говоря "москвич", но зачислен в условную "резани".
"Они хранят спокойствие и чувство безопасности в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы ни в коем случае не начались проявления неповиновения. Потому что именно с этих городов могут начинаться определенные революционные движения в России", - подытожил Денисенко.
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