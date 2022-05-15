Исландия со сцены Евровидения призвала к миру для Украины

В субботу, 14.05.2022, в Турине состоялся гранд-финал песенного конкурса Евровидение. От Исландии выступила группа Systur, после чего одна из певиц призвала к миру для Украины.

"Мир для Украины", – сказала девушка.

Ранее призыв о помощи Украине, Мариуполю и Азовстали прозвучал со сцены Евровидения от украинского участника – лидера группы Kalush Orchestra.

Также свою поддержку Украине продемонстрировал участник от Германии – на его гитаре был сине-желтый фон и надпись "Peace" ("мир")

Добавим, что в правилах песенного конкурса запрещены лозунги политического характера, но это не останавливает участников Евровидения. Важно остановить войну, привлекая к ней как можно больше внимания.