Исландия со сцены Евровидения призвала к миру для Украины
Несмотря на то, что это нарушение правил конкурса
скріншот з трансляції UA:Культура
В субботу, 14.05.2022, в Турине состоялся гранд-финал песенного конкурса Евровидение. От Исландии выступила группа Systur, после чего одна из певиц призвала к миру для Украины.
"Мир для Украины", – сказала девушка.
Ранее призыв о помощи Украине, Мариуполю и Азовстали прозвучал со сцены Евровидения от украинского участника – лидера группы Kalush Orchestra.
Также свою поддержку Украине продемонстрировал участник от Германии – на его гитаре был сине-желтый фон и надпись "Peace" ("мир")
Добавим, что в правилах песенного конкурса запрещены лозунги политического характера, но это не останавливает участников Евровидения. Важно остановить войну, привлекая к ней как можно больше внимания.
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