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Исландия со сцены Евровидения призвала к миру для Украины

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Несмотря на то, что это нарушение правил конкурса

Исландия со сцены Евровидения призвала к миру для Украины

скріншот з трансляції UA:Культура

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 14.05.2022, в Турине состоялся гранд-финал песенного конкурса Евровидение. От Исландии выступила группа Systur, после чего одна из певиц призвала к миру для Украины.

"Мир для Украины", – сказала девушка.

Ранее призыв о помощи Украине, Мариуполю и Азовстали прозвучал со сцены Евровидения от украинского участника – лидера группы Kalush Orchestra.

Также свою поддержку Украине продемонстрировал участник от Германии – на его гитаре был сине-желтый фон и надпись "Peace" ("мир")

Добавим, что в правилах песенного конкурса запрещены лозунги политического характера, но это не останавливает участников Евровидения. Важно остановить войну, привлекая к ней как можно больше внимания.

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В статье: война с Россией
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