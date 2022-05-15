Распаковали третью сотню. На Харьковщине сбит российский истребитель
Тип устанавливается
Фото: APA
Командование воздушных сил ВСУ сообщает о результатах воздушных боев за субботу, 14-го мая. В частности, около 18-ти вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.
"Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожен взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов", - говорится в сообщении.
В целом, за сутки поражено:
- 1 самолет (Су-30/Су-34);
- 7 БпЛА (ОТР);
- взводный опорный пункт;
- КСП роты;
- 10 бронированных машин;
- около тридцати оккупантов.
Добавим, что ранее о достижениях на фронте за последние сутки сообщили ООС и ОТГ "Восток".
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