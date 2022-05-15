Украина выиграла Евровидение-2022
Итоги грандиозного песенного конкурса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Италии, в городе Турин, прошел гранд-финал песенного конкурса Евровидение. За победу на решающем этапе боролись 25 стран, триумфатор определялся комбинацией судейского вердикта и зрительского голосования.
Украина была представлена группой Kalush Orchestra. Ребята спели песню "Stefania".
По судейским оценкам стали четвертыми, набрав 192 балла (по 12 баллов (максимальная оценка) получили от Польши, Молдовы, Латвии, Румынии и Литвы), от зрителей Украина получила 439 из 468-ми возможных. В сумме - 631 балл.
И это - первое место. Второй стала Великобритания. Третье место - Испания.
Следующий конкурс Евровидения пройдет в свободной, независимой, славной, цветущей Украине.
Для Украины – это уже третий триумф на конкурсе. Ранее побеждали на Евровидении Руслана (2005) и Джамала (2016).
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