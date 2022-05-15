  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина выиграла Евровидение-2022
В тренде

Украина выиграла Евровидение-2022

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Итоги грандиозного песенного конкурса

Украина выиграла Евровидение-2022

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Италии, в городе Турин, прошел гранд-финал песенного конкурса Евровидение. За победу на решающем этапе боролись 25 стран, триумфатор определялся комбинацией судейского вердикта и зрительского голосования.

Украина была представлена группой Kalush Orchestra. Ребята спели песню "Stefania".

По судейским оценкам стали четвертыми, набрав 192 балла (по 12 баллов (максимальная оценка) получили от Польши, Молдовы, Латвии, Румынии и Литвы), от зрителей Украина получила 439 из 468-ми возможных. В сумме - 631 балл.

И это - первое место. Второй стала Великобритания. Третье место - Испания.

Следующий конкурс Евровидения пройдет в свободной, независимой, славной, цветущей Украине.

Для Украины – это уже третий триумф на конкурсе. Ранее побеждали на Евровидении Руслана (2005) и Джамала (2016).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
15.05.2022 в 03:04
Двояке відчуття, подяка за підтримку та співчуття від європи але хотілось би виграти по спортивному принципі. Як на мене не обовязково було тут давати нам перемогу в нашому випадку сказати те що сказали хлопці є набагато важливіше перемоги.
Ответить
0
0
axellience (Malaga)
15.05.2022 в 02:18
Третье место Испания, а не Швеция. А за Украину голосовали из жалости, а песня посредственная, недостойна победы да и вообще страна в которой идёт война не должна была участвовать в развлекательный конкурсе
Ответить
0
-5
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
15.05.2022 в 02:35
Тебе спитати забули, що ми повинні, а що ні. А про пісню, то вже третій раз ми виграємо на євробаченні, і у всіх випадках русня розказувала приблизно те саме "посредственная, недостойная, із жалості"
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.05.2022 в 02:54
Як нас тішить що москалям підгорає та розриває. Слава Україні!
Ответить
0
0
aleks68
15.05.2022 в 03:03
за паРАШУ обидно?воешь собака
Ответить
0
0
Orest_ua (Kyiv)
15.05.2022 в 03:38
Не тебе, псина, рассказывать, кто в чем не должен принимать участие, папу твоего тарабанил.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.05.2022 в 02:08
Нашим воїнам-героям присвячується ця перемога! Вітаємо!!!
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде