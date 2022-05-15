Организаторы Евровидения расценили призыв Kalush Orchestra не как политический, а как гуманитарный лозунг

После своего выступления в финале Евровидения 2022 представитель Украины Kalush Orchestra призвал спасти украинский Мариуполь и военных из Азовстали. Сразу поползли слухи о возможной дисквалификации конкурсанта, ведь правила Евровидения запрещают политические лозунги.

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После выступления всех участников с заявлением выступили организаторы:

"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Украина продолжит борьбу за победу.