Планы Мудрика, решение Левандовского, кубок Ливерпуля. Главные новости за 14 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 14 мая

Вингер Шахтера и сборной Украины сообщил, что он не планирует переходить в "Брентфорд", поскольку этот клуб не будет играть в еврокубках, а для Михаила это одно из главных условий. Так что он и его представители вышли из переговоров. А вот если с "Шахтером" удастся договориться "Байеру", то Мудрик будет готов на трансфер. "Бундеслига, молодая команда, сильный тренер, Лига Чемпионов, новый вызов. Если нет – останусь в "Шахтере", – заявил молодой талант.

Об этом заявил Мирча Луческу. По словам тренера киевской команды, если не будет возможности играть в Украине, тогда "Динамо" сыграет в Польше, где достаточно качественных стадионов и будет безумная поддержка как со стороны поляков, так и украинских переселенцев. Отметим, что именно в Польше матчи Лиги Чемпионов планирует играть "Шахтер". До тех пор, пока россияне обстреливают территорию Украины ракетами и отсутствует гражданское авиасообщение, УЕФА не позволит проводить международные соревнования на территории нашей страны.

Местные СМИ сообщают, что персоной Андрея заинтересовалась "Севилья", занимающая четвертое место, то есть в следующем сезоне скорее всего будет играть в Лиге Чемпионов. Указывается, что спортивный директор клуба Рамон Мончи верит, что опыт Ярмоленко может помочь "Севилье". Переходу также способствует тот факт, что андалусцам не придется платить за игрока, который покинет "Вест Хэм" как свободный агент.

Польский супербомбардир объявил, что не будет продлевать контракт с "Баварией". Нынешнее соглашение завершается через год, значит уже совсем скоро другие клубы смогут заключать предварительные контракт с Робертом. Чтобы не терять деньги, мюнхенский клуб может продать Левандовского уже этим летом. Среди претендентов главным считается "Барселона", впрочем, спрос на такого игрока, уверены, будет безумным.

В финале красным противостоял "Челси". Команда Клоппа владела преимуществом, но воплотить его хотя бы в один забитый мяч не смогла. Промолчали и аристократы, так что обладателя Кубка пришлось определять в серии пенальти. В начале "Ливерпуль" получил преимущество из-за незабитой 11-метровой Аспиликетой, но Садио Мане не смог реализовать пятую попытку своей команды. Пришлось бить до первого промаха, и нервы подвели Мейсона Маунта, тогда как грек Цимикас был точным. Заметим, что для Юргена Клоппа это первый Кубок Англии в его коллекции трофеев.

Главное событие последнего тура Бундеслиги – спасение "Штутгарта". Швабам нужна была только победа над "Кельном" и они ее одержали, забив решающий гол на 90+2. А еще им нужно было поражение "Герты", и берлинцы не смогли хоть бы сыграть вничью с "Боруссией". "Штутгарт" опередил "Герту" по дополнительным показателям, берлинцам придется играть матч плей-офф с третьей командой второй Бундеслиги.