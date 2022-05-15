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Россияне снова атаковали Яворивский полигон на Львовщине, один объект полностью разрушен

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За медицинской помощью никто не обращался

Россияне снова атаковали Яворивский полигон на Львовщине, один объект полностью разрушен

Новина українською

В воскресенье, 15 мая, в 4:30 российские войска нанесли ракетный удар по Львову.

Как сообщали очевидцы, были слышны взрывы, в небе появились следы, похожие на результаты работы ПВО.

Затем глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что под ракетный удар попал один из объектов военной инфраструктуры.

"Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовщины. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался", - добавляет Козицкий.

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"Уточнение: четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворивском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", - позже добавил Козицкий.

Напомним, что по информации украинских военных, начиная с 24 февраля россия выпустила по территории Украины уже более 2100 ракет.

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В статье: война с Россией Львов
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