Зеленский: Сделаем все, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь
Реакция президента на победу в конкурсе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022.
"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу. В следующем году Украина будет принимать "Евровидение". Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз.
Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный.
Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса. Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом.
Слава Украине", – написал Зеленский в фейсбуке.
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