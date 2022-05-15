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Зеленский: Сделаем все, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь

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Реакция президента на победу в конкурсе

Зеленский: Сделаем все, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу. В следующем году Украина будет принимать "Евровидение". Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз.

Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный.

Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса. Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом.

Слава Украине", – написал Зеленский в фейсбуке.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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