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Не сдерживайте эмоции! Комментатор Евровидения-22 расплакался, объявляя победу Украины

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Важный успех в тяжелое для страны время

Не сдерживайте эмоции! Комментатор Евровидения-22 расплакался, объявляя победу Украины

Новина українською

В субботу, 14 мая, состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2022. Победу одержала украинская группа Kalush с композицией "Стефания". Этот успех вызвал волну эмоций у традиционного комментатора конкурса Тимура Мирошниченко.

"Мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на… том самом фронте. ВСУ – это победа для вас. Для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Украина!!! Как же это важно сейчас для нас, друзья", - сказал сквозь слезы Тимур во время эфира.

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В статье: война с Россией Евровидение
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