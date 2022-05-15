Не сдерживайте эмоции! Комментатор Евровидения-22 расплакался, объявляя победу Украины
Важный успех в тяжелое для страны время
В субботу, 14 мая, состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2022. Победу одержала украинская группа Kalush с композицией "Стефания". Этот успех вызвал волну эмоций у традиционного комментатора конкурса Тимура Мирошниченко.
"Мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на… том самом фронте. ВСУ – это победа для вас. Для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Украина!!! Как же это важно сейчас для нас, друзья", - сказал сквозь слезы Тимур во время эфира.
Це було дійсно дуже душевно #Eurovision #KalushOrchestra #євробачення pic.twitter.com/HnuKeIQUKz— SergiyShvets (@SergiyShvets) May 15, 2022
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