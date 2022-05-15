Не сдерживайте эмоции! Комментатор Евровидения-22 расплакался, объявляя победу Украины

В субботу, 14 мая, состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2022. Победу одержала украинская группа Kalush с композицией "Стефания". Этот успех вызвал волну эмоций у традиционного комментатора конкурса Тимура Мирошниченко.

"Мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на… том самом фронте. ВСУ – это победа для вас. Для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Украина!!! Как же это важно сейчас для нас, друзья", - сказал сквозь слезы Тимур во время эфира.