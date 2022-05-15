Рашисты сжигают тела своих погибших солдат в курятнике в Запорожской области - ОВА
Крематориев на всех не хватает
Getty Images/Global Images Ukraine
В помещении училища в Запорожской области российские оккупанты обустроили тюрьму для солдат рф, которые отказываются воевать, сообщает Запорожская ОВА.
"В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, недавно оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.
Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, которые отказываются воевать.
В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения", - отметили в ОВА.
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