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Рашисты сжигают тела своих погибших солдат в курятнике в Запорожской области - ОВА

Общие новости
(2 голосов)

Крематориев на всех не хватает

Рашисты сжигают тела своих погибших солдат в курятнике в Запорожской области - ОВА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В помещении училища в Запорожской области российские оккупанты обустроили тюрьму для солдат рф, которые отказываются воевать, сообщает Запорожская ОВА.

"В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, недавно оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.

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Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, которые отказываются воевать.

В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения", - отметили в ОВА.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 10:03
Фу... чем потом очищать от них? напалмом?
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