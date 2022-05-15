  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разведка Британии: россия потеряла треть армии, которая была собрана для второжения
В тренде

Разведка Британии: россия потеряла треть армии, которая была собрана для второжения

Общие новости
(2 голосов)

В течении ближайшего месяца враг вряд ли сможет восстановить свой наступательный потенциал

Разведка Британии: россия потеряла треть армии, которая была собрана для второжения

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

Об этом говорится в публичной сводке британской военной разведки от 15 мая, сообщает Европейская Правда.

Эта сводка длиннее привычного объема подобных документов и суммирует данные за длительное время.

Минобороны Британии констатирует, что за последний месяц, "несмотря на незначительные начальные достижения", Россия не смогла захватить значительную территорию Украины, и при этом армия РФ "сохраняет стабильно высокий уровень истощения".

"На сегодня Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале (для нападения на Украину)", - констатирует Минобороны Британии. Такие высокие оценки российских боевых потерь до сих пор не звучали.

Читайте такжеВраг начал доукомплектовывать бригады морской пехоты членами экипажей кораблей - сводка Генштаба

Также военное ведомство ожидает, что задержки "почти наверняка будут усиливаться" из-за потери войском РФ мостового оборудования и беспилотников.

"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. Российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимы для украинского ПВО", – констатируют британцы.

Кроме того, действия российских вооруженных сил все больше ограничены "постоянно низким боевым духом" и снижением боеспособности подразделений, которое невозможно быстро заменить.

"В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", - констатирует военная разведка Британии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 09:55
Ну и я так увидел. Но это же убитыми и раненными. Иначе получается 27 000 + в три раза больше раненных, и там вообще некем воевать.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде