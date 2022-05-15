Разведка Британии: россия потеряла треть армии, которая была собрана для второжения

Наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

Об этом говорится в публичной сводке британской военной разведки от 15 мая, сообщает Европейская Правда.

Эта сводка длиннее привычного объема подобных документов и суммирует данные за длительное время.

Минобороны Британии констатирует, что за последний месяц, "несмотря на незначительные начальные достижения", Россия не смогла захватить значительную территорию Украины, и при этом армия РФ "сохраняет стабильно высокий уровень истощения".

"На сегодня Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале (для нападения на Украину)", - констатирует Минобороны Британии. Такие высокие оценки российских боевых потерь до сих пор не звучали.

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Также военное ведомство ожидает, что задержки "почти наверняка будут усиливаться" из-за потери войском РФ мостового оборудования и беспилотников.

"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. Российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимы для украинского ПВО", – констатируют британцы.

Кроме того, действия российских вооруженных сил все больше ограничены "постоянно низким боевым духом" и снижением боеспособности подразделений, которое невозможно быстро заменить.

"В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", - констатирует военная разведка Британии.