Луческу: Предложил Суркису начать подготовку к еврокубкам в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся
Но играть будут в Польше
Фото — Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
Главный тренер "
"Как я уже сказал, лучше всего будет играть матчи еврокубков в Киеве. Кроме того, я предложил президенту Суркису начать нашу подготовку там. Чтобы показать, что мы не боимся.
Но если там играть будет невозможно, мы хотим играть в Польше. И квалификационные матчи, и групповой этап, если нам удастся пройти дальше", - сказал Луческу.
Напомним, что ранее Луческу заявил о том, что "Динамо" с большой долей вероятности
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