  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Луческу: Предложил Суркису начать подготовку к еврокубкам в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся
В тренде

Луческу: Предложил Суркису начать подготовку к еврокубкам в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся

Общие новости
(1 голосов)

Но играть будут в Польше

Луческу: Предложил Суркису начать подготовку к еврокубкам в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся

Фото — Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, рассказал о том, что команда планирует готовиться к матчам еврокубков в Украине.

"Как я уже сказал, лучше всего будет играть матчи еврокубков в Киеве. Кроме того, я предложил президенту Суркису начать нашу подготовку там. Чтобы показать, что мы не боимся.

Но если там играть будет невозможно, мы хотим играть в Польше. И квалификационные матчи, и групповой этап, если нам удастся пройти дальше", - сказал Луческу.

Напомним, что ранее Луческу заявил о том, что "Динамо" с большой долей вероятности будет играть матчи еврокубков в Польше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportowe Fakty

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
филанкрот (donetsk)
15.05.2022 в 10:10
бо приб'ють за мародерство
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
15.05.2022 в 10:10
Зате Суркіс боїться їхати в Україну
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде