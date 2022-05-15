Луческу: Предложил Суркису начать подготовку к еврокубкам в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу, рассказал о том, что команда планирует готовиться к матчам еврокубков в Украине.

"Как я уже сказал, лучше всего будет играть матчи еврокубков в Киеве. Кроме того, я предложил президенту Суркису начать нашу подготовку там. Чтобы показать, что мы не боимся.

Но если там играть будет невозможно, мы хотим играть в Польше. И квалификационные матчи, и групповой этап, если нам удастся пройти дальше", - сказал Луческу.