"Спасите Азовсталь". Немецкая полиция заблокировала доступ к воде протестующим в Берлине, пока они не завершат пикет
И снова не обошлось без штрафа
UA-Футбол
В Берлине второй день подряд проходила акция протеста в поддержку украинских героев на "Азовстали" в Мариуполе. В субботу шесть украинок приковались наручниками к забору у Бранденбургских ворот, демонстрируя солидарность с заблокированными воинами и требуя их освободить.
Сначала все было мирно, но потом съехалось четыре машины полиции с около 30 полицейскими. Они оцепили определенный периметр площади и не давали никому пройти.
Сотрудники правоохранительных органов поочередно отковывали митингующих и выписывали на них штрафы. Однако наиболее циничным поступком был запрет пить воду. Возле самих украинок бутылок с ней не было, а полиция не разрешала передавать ее, пока те не откуются. По их словам, протестующие могли пойти и взять воду самостоятельно. Одна из девушек смогла это сделать без открытия наручников, но, как только она дотянулася до воды, полицейский сразу вырвал бутылку из ее рук.
После составления актов штрафа на некоторых участниц всех отпустили. Сумма наказаний неизвестна.
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