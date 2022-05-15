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ВСУ уничтожили еще одного чемпиона "русского мира" по танковому биатлону

Общие новости
(2 голосов)

Еще один россиянин навсегда уехал домой

ВСУ уничтожили еще одного чемпиона "русского мира" по танковому биатлону

"Бронніков, ти де?" Фото - Getty Images

Новина українською

На минувшей неделе сообщалось, что в ходе войны с Украиной был убит младший сержант Бато Басанов. Ничего особенного, если учесть, что ВСУ ликвидируют оккупантов тысячами. Но этот героический бурятский парень прославился тем, что вместе со своим экипажем стал чемпионом по танковому биатлону в 2021-м году.

Но Басанов – не единственный «биатлонист», уехавший домой в черном мешке. В социальных сетях российской Читы сообщается, что третьего мая был убит танкист Сергей Бронников, служивший в 36-й отдельной мотострелковой бригаде (Забайкальский край).

Этот россиянин отличился на так называемом чемпионате мира по танковому биатлону 2016 года. Так называемый, потому что в нем участвовали 17 стран, где кроме россии и Китая, выступали такие крупные танковые государства как Венесуэла, Зимбабве, Никарагуа, Монголия и другие союзники москвы.

Бронников был членом экипажа танка, выигравшего эстафету.

Но ездить и стрелять на полигоне это не то, что воевать против Украинской Армии. 15 мая Бронникова похоронят.

ВСУ уничтожили еще одного чемпиона "русского мира" по танковому биатлону - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 09:50
Чемпионы и с такими званиями)) Воевали бы за Украину, так уже были бы лейтенантами.)
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