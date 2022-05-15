Ад взошел на землю. ВИДЕО, как россияне обстреливают Азовсталь фосфорными бомбами

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, как российские войска бьют по Азовстали фосфорными бомбами.

"Мариуполь. Азовсталь. Снова – с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

Ад взошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши Защитники. Мы все в безвозмездном долгу у них", написал Андрющенко.