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Ад взошел на землю. ВИДЕО, как россияне обстреливают Азовсталь фосфорными бомбами

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Рашисты будут гореть в аду

Ад взошел на землю. ВИДЕО, как россияне обстреливают Азовсталь фосфорными бомбами

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, как российские войска бьют по Азовстали фосфорными бомбами.

"Мариуполь. Азовсталь. Снова – с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

Ад взошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши Защитники. Мы все в безвозмездном долгу у них", написал Андрющенко.

Ранее один из бойцов с позывным Химик, обороняющий "Азовсталь", написал о нынешнем положении дел в окруженном комбинате и о том, что чувствуют и как воюют заблокированные украинские воины.

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В статье: Мариуполь война с Россией Азовсталь
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