"Два попадания, ложит на бок" - в сети появилась последняя запись разговора диспетчера крейсера Москва

Флагман ЧФ, ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля после атаки украинскими ракетами "Нептун". Корабль был поражен двумя ракетами, на судне начался пожар. "Москву" пытались спасти, однако крейсер затонул при попытке буксировки в Севастополь.

Сейчас в сети появилась последняя, как утверждается, запись разговора диспетчера крейсера.

Диспетчер сообщает о двух попаданиях, крене на бок, отсутствии связи с мостиком и необходимости спасения экипажа.

Официального подтверждения подлинности записи пока нет