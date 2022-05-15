"Два попадания, ложит на бок" - в сети появилась последняя запись разговора диспетчера крейсера Москва
Вчера приснился сон прекрасный -- Москва сгорела целиком
Фото - twitter.com/Osinttechnical
Флагман ЧФ, ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля после атаки украинскими ракетами "Нептун". Корабль был поражен двумя ракетами, на судне начался пожар. "Москву" пытались спасти, однако крейсер затонул при попытке буксировки в Севастополь.
Сейчас в сети появилась последняя, как утверждается, запись разговора диспетчера крейсера.
Диспетчер сообщает о двух попаданиях, крене на бок, отсутствии связи с мостиком и необходимости спасения экипажа.
Официального подтверждения подлинности записи пока нет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Враг начал доукомплектовывать бригады морской пехоты членами экипажей кораблей - сводка Генштаба
- Украина выиграла Евровидение-2022
- МВС Украины: Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии
- Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти