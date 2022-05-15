Моральные уроды. Оккупанты ночью бомбили Азовсталь с посланиями к "Калушу" и Евровидению - ФОТО
Это все что нужно знать о наших врагах
фото из свободных источников
Оккупанты
В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант продолжает сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы.
А после того, как лидер группы Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвал мир помочь Украине, спасти Мариуполь и военных из Азовстали, орки не нашли ничего лучше, как подписать 250-килограмовые бомбы, которыми они ночью бомбили "Азовсталь" посланиями, которые ярко характеризует нашего врага.
Впрочем, по фото все могут сами увидеть, с кем воюет Украина, добавлять особо нечего.
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