Моральные уроды. Оккупанты ночью бомбили Азовсталь с посланиями к "Калушу" и Евровидению - ФОТО

Оккупанты продолжают попытки штурмовать "Азовсталь" , где находятся наши защитники и сотни раненых бойцов.

В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант продолжает сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы.

А после того, как лидер группы Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвал мир помочь Украине, спасти Мариуполь и военных из Азовстали, орки не нашли ничего лучше, как подписать 250-килограмовые бомбы, которыми они ночью бомбили "Азовсталь" посланиями, которые ярко характеризует нашего врага.

Впрочем, по фото все могут сами увидеть, с кем воюет Украина, добавлять особо нечего.