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Моральные уроды. Оккупанты ночью бомбили Азовсталь с посланиями к "Калушу" и Евровидению - ФОТО

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Это все что нужно знать о наших врагах

Моральные уроды. Оккупанты ночью бомбили Азовсталь с посланиями к "Калушу" и Евровидению - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты продолжают попытки штурмовать "Азовсталь", где находятся наши защитники и сотни раненых бойцов.

В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант продолжает сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы.

А после того, как лидер группы Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвал мир помочь Украине, спасти Мариуполь и военных из Азовстали, орки не нашли ничего лучше, как подписать 250-килограмовые бомбы, которыми они ночью бомбили "Азовсталь" посланиями, которые ярко характеризует нашего врага.

Впрочем, по фото все могут сами увидеть, с кем воюет Украина, добавлять особо нечего.

Моральные уроды. Оккупанты ночью бомбили Азовсталь с посланиями к "Калушу" и Евровидению - ФОТО - изображение 1Моральные уроды. Оккупанты ночью бомбили Азовсталь с посланиями к "Калушу" и Евровидению - ФОТО - изображение 2Моральные уроды. Оккупанты ночью бомбили Азовсталь с посланиями к "Калушу" и Евровидению - ФОТО - изображение 3

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В статье: война с Россией
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