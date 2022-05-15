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+200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника

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Слава ВСУ!

+200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

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Генштаб ВСУ обновил данные по общим боевым потерям противника с 24.02 по 15.05

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Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава - 27400 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2958 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 555 (+4) ед,
  • РСЗО - 195 (+0) ед,
  • средства ПВО - 89 (+1) ед,
  • самолетов – 200 (+0) ед,
  • вертолетов – 164 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5),
  • крылатые ракеты - 95(+0),
  • корабли/катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/- 2087 (+28) ед,
  • специальная техника – ​​42 (+0).

Также отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

+200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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