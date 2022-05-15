+200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника
Слава ВСУ!
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Генштаб ВСУ обновил данные по общим боевым потерям противника с 24.02 по 15.05
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Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - 27400 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 1220 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2958 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 555 (+4) ед,
- РСЗО - 195 (+0) ед,
- средства ПВО - 89 (+1) ед,
- самолетов – 200 (+0) ед,
- вертолетов – 164 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5),
- крылатые ракеты - 95(+0),
- корабли/катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/- 2087 (+28) ед,
- специальная техника – 42 (+0).
Также отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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