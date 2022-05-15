Подоляк: Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году
Но для этого нужно нефтяное эмбарго в отношении России
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Офиса президента Михаил Подоляк высказал свое мнение о том, когда и при выполнении каких условий закончится война.
Он отметил, что для завершения войны до конца года Украина нуждается в реальном нефтяном эмбарго и поставках танков, самолетов и артиллерии.
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"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и любой в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году.
Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - написал Подоляк.
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