Подоляк: Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году

Глава Офиса президента Михаил Подоляк высказал свое мнение о том, когда и при выполнении каких условий закончится война.

Он отметил, что для завершения войны до конца года Украина нуждается в реальном нефтяном эмбарго и поставках танков, самолетов и артиллерии.