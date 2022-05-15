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Kalush опубликовал клип триумфальной песни, снятый на руинах после российских обстрелов

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Мурашки по коже

Kalush опубликовал клип триумфальной песни, снятый на руинах после российских обстрелов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская группа Kalush Orchestra решила по-максимуму воспользоваться популярностью конкурса Евровидения. Кроме заявлений о просьбе экстракции воинов из Азовстали, клип-победитель песенного турнира был очень особенным.

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Кадры были сняты на руинах одного из украинских городов, которые были частично уничтоженные после российских обстрелов. На них изображены украинские матери, которые спасают своих детей от войны, а затем возвращаются для освобождения собственных земель от захватчиков.

“Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела много нового содержания. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с матушкой Украиной.

Более того, общество стало называть его гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы”, - прокомментировал видеоролик лидер группы Олег Псюк.

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В статье: война с Россией Евровидение
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