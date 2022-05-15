Kalush опубликовал клип триумфальной песни, снятый на руинах после российских обстрелов

Украинская группа Kalush Orchestra решила по-максимуму воспользоваться популярностью конкурса Евровидения. Кроме заявлений о просьбе экстракции воинов из Азовстали, клип-победитель песенного турнира был очень особенным.

Кадры были сняты на руинах одного из украинских городов, которые были частично уничтоженные после российских обстрелов. На них изображены украинские матери, которые спасают своих детей от войны, а затем возвращаются для освобождения собственных земель от захватчиков.

“Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела много нового содержания. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с матушкой Украиной.

Более того, общество стало называть его гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы”, - прокомментировал видеоролик лидер группы Олег Псюк.