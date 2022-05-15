Предложена уже круглая сумма. Украинский активист выставил трофейные документы российских солдат на аукцион
Орки помогут убить своих соотечественников
Телеграм Сергія Стерненка
Украинский блоггер, активист и военный ВСУ Сергей Стерненко выставил на аукцион трофейные документы российских солдат. Он отметил, что этим (не)людям очень не повезло в Украине, и теперь им паспорта не нужны:
"Представьте, как это будет унизительно для российских захватчиков - не просто подохли в Украине, а еще и с пользой. За их документы для ВСУ закупим еще что-нибудь, чтобы истреблять руссню", - отметил Стерненко.
Стартовая стоимость лота составляла 5000 грн. На данный момент наибольшая ставка составляет 230 225 грн. Финиш аукциона запланирован на 16.00 15 мая. Ставки принимаются в телеграмм-канале и в Твиттере Сергея Стерненко.
Все вырученные средства пойдут на помощь находящимся на фронте подразделениям, которые защищают Украину от российских захватчиков.
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