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Предложена уже круглая сумма. Украинский активист выставил трофейные документы российских солдат на аукцион

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Предложена уже круглая сумма. Украинский активист выставил трофейные документы российских солдат на аукцион

Телеграм Сергія Стерненка

Новина українською

Украинский блоггер, активист и военный ВСУ Сергей Стерненко выставил на аукцион трофейные документы российских солдат. Он отметил, что этим (не)людям очень не повезло в Украине, и теперь им паспорта не нужны:

"Представьте, как это будет унизительно для российских захватчиков - не просто подохли в Украине, а еще и с пользой. За их документы для ВСУ закупим еще что-нибудь, чтобы истреблять руссню", - отметил Стерненко.

Стартовая стоимость лота составляла 5000 грн. На данный момент наибольшая ставка составляет 230 225 грн. Финиш аукциона запланирован на 16.00 15 мая. Ставки принимаются в телеграмм-канале и в Твиттере Сергея Стерненко.

Все вырученные средства пойдут на помощь находящимся на фронте подразделениям, которые защищают Украину от российских захватчиков.

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В статье: война с Россией
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