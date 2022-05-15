Оккупанты подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные боеприпасы - ВИДЕО

Российские захватчики подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями.

Таким образом, Россия продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше мирных украинцев.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который удалось перехватить СБУ.