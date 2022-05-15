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Оккупанты подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные боеприпасы - ВИДЕО

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Перехват разговора от СБУ

Оккупанты подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные боеприпасы - ВИДЕО

Новина українською

Российские захватчики подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями.

Таким образом, Россия продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше мирных украинцев.

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Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

"До все ждут, когда Володьку (прим. Путина) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополь", нах*й, сюда накидает. А так, видишь ли, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.

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В статье: война с Россией
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