Оккупанты подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные боеприпасы - ВИДЕО
Перехват разговора от СБУ
Российские захватчики подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями.
Таким образом, Россия продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше мирных украинцев.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который удалось перехватить СБУ.
"До все ждут, когда Володьку (прим. Путина) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополь", нах*й, сюда накидает. А так, видишь ли, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.
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