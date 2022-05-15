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Американский генерал: рф рассматривает возможность капитулировать перед Украиной

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А чего они еще ждали?

Американский генерал: рф рассматривает возможность капитулировать перед Украиной

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

российская федерация рассматривает возможность капитулировать в войне против Украины. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Генерал в Твиттере в ответе на публикацию журналиста Ильи Пономаренко заявил, что заявления российских дипломатов свидетельствуют о том, что Россия реально считает угрозу своей капитуляции.

Отметим, что накануне российская “говорящая” голова заявила, что никакой капитуляции московии не будет и в Украине все идет по заранее определенному плану. Это прозвучало в эфире пропагандистского шоу "Солоев LIVE" от посла рф в США.

“Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты такой капитуляции не будет, никогда не будет. Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены”, - сказал Антонов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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cucumber (Киев)
15.05.2022 в 14:12
Капітуляція звичайно ж відбудеться після розгрому окупанта, все інше то є розмови від лукавого. Слава Україні! вася огурцов
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