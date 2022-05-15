Американский генерал: рф рассматривает возможность капитулировать перед Украиной

российская федерация рассматривает возможность капитулировать в войне против Украины. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Генерал в Твиттере в ответе на публикацию журналиста Ильи Пономаренко заявил, что заявления российских дипломатов свидетельствуют о том, что Россия реально считает угрозу своей капитуляции.

Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H — Ben Hodges (@general_ben) May 15, 2022

Отметим, что накануне российская “говорящая” голова заявила, что никакой капитуляции московии не будет и в Украине все идет по заранее определенному плану. Это прозвучало в эфире пропагандистского шоу "Солоев LIVE" от посла рф в США.

“Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты такой капитуляции не будет, никогда не будет. Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены”, - сказал Антонов.