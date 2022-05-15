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На россии за последние два месяца резко увеличилось количество краж в супермаркетах

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Что-то пошло не так

На россии за последние два месяца резко увеличилось количество краж в супермаркетах

фото из свободных источников

Новина українською

В феврале-апреле после полномасштабного вторжения в Украину в российских магазинах стало больше краж.

Как сообщает "РБК" со ссылкой на аналитиков NTechLab, чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса.

По данным NTechLab, в феврале-апреле 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем случаев краж на один магазин стало на 18% больше.

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На четверть выросла и средняя сумма украденных товаров – она составляла 1,5 тысячи рублей.

По словам представителей сетей, "выносят все" - дорогой алкоголь, чай, кофе и косметические товары.

Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников таких махинаций за время войны выросло на 34%.

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В статье: война с Россией
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Источник:
РБК

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