На россии за последние два месяца резко увеличилось количество краж в супермаркетах
Что-то пошло не так
фото из свободных источников
В феврале-апреле после полномасштабного вторжения в Украину в российских магазинах стало больше краж.
Как сообщает "РБК" со ссылкой на аналитиков NTechLab, чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса.
По данным NTechLab, в феврале-апреле 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем случаев краж на один магазин стало на 18% больше.
На четверть выросла и средняя сумма украденных товаров – она составляла 1,5 тысячи рублей.
По словам представителей сетей, "выносят все" - дорогой алкоголь, чай, кофе и косметические товары.
Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников таких махинаций за время войны выросло на 34%.
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