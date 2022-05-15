Финляндия официально решила вступить в НАТО
Еще одна "победа" россии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финляндия официально решила подать заявку на вступление в НАТО. Это произошло на официальном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и безопасности Финляндской Республики.
Соответствующее заявление на брифинге после этой встречи, которая состоялась в воскресенье 15 мая, сделали финский президент Саули Нийнисте и премьер Санна Марин.
Отмечается, что было принято единогласное решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе от имени этой страны.
“Это наше историческое решение. Надеемся, когда парламент согласится с нашей позицией, решение будет иметь сильнейшую основу.
Важнейшая для нас является безопасность Финляндии, но как член НАТО Финляндия также возьмет на себя ответственность за безопасность всего Альянса”, - добавила Марин.
Также она считает такой шаг укрепляющим безопасность Северной Европы, а также даст толчок к новому международному сотрудничеству.
Парламент Финляндия проведет обсуждение этой заявки 16 мая, а 17 мая должен принять окончательное решение.
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