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Финляндия официально решила вступить в НАТО

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Еще одна "победа" россии

Финляндия официально решила вступить в НАТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Финляндия официально решила подать заявку на вступление в НАТО. Это произошло на официальном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и безопасности Финляндской Республики.

Соответствующее заявление на брифинге после этой встречи, которая состоялась в воскресенье 15 мая, сделали финский президент Саули Нийнисте и премьер Санна Марин.

Отмечается, что было принято единогласное решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе от имени этой страны.

“Это наше историческое решение. Надеемся, когда парламент согласится с нашей позицией, решение будет иметь сильнейшую основу.

Важнейшая для нас является безопасность Финляндии, но как член НАТО Финляндия также возьмет на себя ответственность за безопасность всего Альянса”, - добавила Марин.

Также она считает такой шаг укрепляющим безопасность Северной Европы, а также даст толчок к новому международному сотрудничеству.

Парламент Финляндия проведет обсуждение этой заявки 16 мая, а 17 мая должен принять окончательное решение.

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В статье: война с Россией НАТО
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Источник:
Еспресо ТВ

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