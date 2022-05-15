Шевченко: Спасибо, Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру

Экс-тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко поздравил Kalush Orchestra c триумфальным выступлением на песенном конкурсе Евровидение-2022 , который вчера прошел в Турине.

"Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной!

Спасибо, Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина — страна мужественных и свободных людей!

Еще много Великих Побед впереди!Слава Украине!", - написал Шевченко в Instagram.