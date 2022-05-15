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Шевченко: Спасибо, Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру

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Тренер в восторге от выступления Kalush Orchestra

Шевченко: Спасибо, Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко поздравил Kalush Orchestra c триумфальным выступлением на песенном конкурсе Евровидение-2022, который вчера прошел в Турине.

"Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной!

Спасибо, Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина — страна мужественных и свободных людей!

Еще много Великих Побед впереди!Слава Украине!", - написал Шевченко в Instagram.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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