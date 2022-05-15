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На оккупированных территориях россия планирует призвать женщин

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Речь идет об ОРЛО и Крыме

На оккупированных территориях россия планирует призвать женщин

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об очередных преступлениях россиян на временно оккупированных территориях.

россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды вооруженных сил россии планируют призвать даже женщин.

В частности, такие мероприятия начались во временно оккупированном Крыму, где многие граждане во время призыва откажутся воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ.

Всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 вызывают в военкомат для проведения сверки.

В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

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В статье: война с Россией
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