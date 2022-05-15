На оккупированных территориях россия планирует призвать женщин
Речь идет об ОРЛО и Крыме
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об очередных преступлениях россиян на временно оккупированных территориях.
россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды вооруженных сил россии планируют призвать даже женщин.
В частности, такие мероприятия начались во временно оккупированном Крыму, где многие граждане во время призыва откажутся воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ.
Всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 вызывают в военкомат для проведения сверки.
В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.
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