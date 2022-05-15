МИД Великобритании: путин должен столкнуться поражением в Украине
А Украина перейти на оружие образца НАТО
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после встречи глав дипломатических ведомств НАТО в Берлине заявила, что Украине должно быть предоставлено больше военной помощи, а в том числе наступательное вооружение нового образца.
"путин должен столкнуться поражением в Украине, россию нужно сдержать, и подобная агрессия никогда не должна повторяться.
Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное вооружение НАТО", - сказала глава британского МИД.
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Источник:The Guardian
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