МИД Великобритании: путин должен столкнуться поражением в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после встречи глав дипломатических ведомств НАТО в Берлине заявила, что Украине должно быть предоставлено больше военной помощи, а в том числе наступательное вооружение нового образца.

"путин должен столкнуться поражением в Украине, россию нужно сдержать, и подобная агрессия никогда не должна повторяться. Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное вооружение НАТО", - сказала глава британского МИД.