Эвакуационный автомобиль из Северодонецка попал под обстрелы
К счастью, обошлось без жертв – все в безопасности
Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил об очередной эвакуации мирных жителей из региона.
Сегодня, 15 мая вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных.
"В Северодонецке сегодня неспокойно. орки пугают население и рушат дома. Желающих уехать больше.
Патрульные полицейские смогли унести 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности", - заявил Гайдай.
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