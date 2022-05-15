Эвакуационный автомобиль из Северодонецка попал под обстрелы

Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил об очередной эвакуации мирных жителей из региона.

Сегодня, 15 мая вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных.

"В Северодонецке сегодня неспокойно. орки пугают население и рушат дома. Желающих уехать больше.

Патрульные полицейские смогли унести 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности", - заявил Гайдай.