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Эвакуационный автомобиль из Северодонецка попал под обстрелы

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К счастью, обошлось без жертв – все в безопасности

Эвакуационный автомобиль из Северодонецка попал под обстрелы

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Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил об очередной эвакуации мирных жителей из региона.

Сегодня, 15 мая вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных.

"В Северодонецке сегодня неспокойно. орки пугают население и рушат дома. Желающих уехать больше.

Патрульные полицейские смогли унести 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности", - заявил Гайдай.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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