Генсек НАТО: Украина может выиграть эту войну
Россия не достигает своих целей
Фото: Warsaw Institute
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN прокомментировал ход полномасштабной войны Украины с Россией, а также перспективы обеих сторон конфликта:
"Украина может выиграть эту войну. Нападение России идет не так, как планировали в Москве. Они не смогли захватить Киев. Они уходят из районов вокруг Харькова, их большая атака на Донбассе застыла. Россия не достигает своих стратегических целей.
Украинцы мужественно защищают свою родину. Для помощи им союзники выделили и доставили военную помощь, оцениваемую в миллиарды долларов".
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