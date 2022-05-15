В Херсоне россияне пытают взятых в заложники мирных жителей
Оккупанты заходят в подъезды и вывозят людей в неизвестном направлении
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о военных преступлениях российских оккупантов на временно оккупированной Херсонщине.
В Херсоне российские боевики пытают взятых в заложники мирных жителей.
Жители временно оккупированного города, выходя в магазин, ежедневно рискуют попасть в плен оккупантов. Нахождение дома также не спасает херсонцев от похищения, ведь российские военные заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении.
Через соцсети местные жители отслеживают передвижение рашистских патрулей и узнают место расположения вражеских блокпостов на дорогах. Да, есть шанс проложить безопасный путь к месту назначения.
В случае попадания на уличную проверку оккупанты производят осмотр тела на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, машины, вещей. Многие не проходят эту "процедуру". После этого людей увозят в неизвестном направлении.
С первых дней оккупации в социальных сетях стали массово появляться сообщения с фото и призывами о помощи в поиске пропавших родителей, жен, детей, друзей.
Херсонцы, побывавшие в плену и вырвавшиеся на подконтрольную Правительству Украины территорию, рассказывают об издевательствах и насилии, которое применялось к ним во время допросов.
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