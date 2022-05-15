  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсоне россияне пытают взятых в заложники мирных жителей
В тренде

В Херсоне россияне пытают взятых в заложники мирных жителей

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты заходят в подъезды и вывозят людей в неизвестном направлении

В Херсоне россияне пытают взятых в заложники мирных жителей

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о военных преступлениях российских оккупантов на временно оккупированной Херсонщине.

В Херсоне российские боевики пытают взятых в заложники мирных жителей.

Жители временно оккупированного города, выходя в магазин, ежедневно рискуют попасть в плен оккупантов. Нахождение дома также не спасает херсонцев от похищения, ведь российские военные заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении.

Через соцсети местные жители отслеживают передвижение рашистских патрулей и узнают место расположения вражеских блокпостов на дорогах. Да, есть шанс проложить безопасный путь к месту назначения.

В случае попадания на уличную проверку оккупанты производят осмотр тела на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, машины, вещей. Многие не проходят эту "процедуру". После этого людей увозят в неизвестном направлении.

С первых дней оккупации в социальных сетях стали массово появляться сообщения с фото и призывами о помощи в поиске пропавших родителей, жен, детей, друзей.

Херсонцы, побывавшие в плену и вырвавшиеся на подконтрольную Правительству Украины территорию, рассказывают об издевательствах и насилии, которое применялось к ним во время допросов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде