Российским маньякам не понять. Защитники Азовстали в перерывах между боями играют в шахматы и читают книги

Государственная пограничная служба Украины поделилась фотографиями, как защитники "Азовстали" в Мариуполе проводят время между ожесточенными боями.

В отличие от российских оккупантов, занимающихся мародерством, насилием и изнасилованием мирного населения, украинские бойцы играют в шахматы и читают книги.

"Несмотря на сверхсложные условия, пограничники Мариупольского отряда морской охраны вместе с другими защитниками Мариуполя продолжают держать оборону на "Азовстале", – говорят в службе.

На данный момент на заблокированном заводе находятся около 600 раненых украинских защитников в условиях гуманитарной катастрофы – без медикаментов, воды и пищи.