Российским маньякам не понять. Защитники Азовстали в перерывах между боями играют в шахматы и читают книги
Гордость за украинских защитников
Государственная пограничная служба Украины поделилась фотографиями, как защитники "Азовстали" в Мариуполе проводят время между ожесточенными боями.
В отличие от российских оккупантов, занимающихся мародерством, насилием и изнасилованием мирного населения, украинские бойцы играют в шахматы и читают книги.
"Несмотря на сверхсложные условия, пограничники Мариупольского отряда морской охраны вместе с другими защитниками Мариуполя продолжают держать оборону на "Азовстале", – говорят в службе.
На данный момент на заблокированном заводе находятся около 600 раненых украинских защитников в условиях гуманитарной катастрофы – без медикаментов, воды и пищи.
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