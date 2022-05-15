Генштаб: россияне наносили ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Сумской области
Подразделения ВС беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы
Українська Армія - це вже страшилка для росіян та білорусів
Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18:00 восемьдесят первых суток российского вторжения доложил о ситуации на Северной государственной границе.
На Волынском и Полесском направлениях активных действий врагов не отмечается. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.
На Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области.
Также в Генштабе отчитались о ситуации на Южном направлении.
На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели. На Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам. Продолжает инженерное оборудование занятых позиций.
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