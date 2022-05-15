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ВСУ показали кадры ювелирной работы по уничтожению реактивной артиллерии россиян

Общие новости
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9 единиц техники и склад боеприпасов

ВСУ показали кадры ювелирной работы по уничтожению реактивной артиллерии россиян

Новина українською

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов.

Подразделения ДШВ и Сухопутных войск ВСУ обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов.

Командование Десантно-штурмовых войск доложило о последствиях "охоты":

  • РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;
  • РСЗО БМ-27 "Ураган" – одна единица;
  • радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;
  • свыше пяти единиц транспортной автомобильной техники;
  • место хранения боеприпасов.
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В статье: война с Россией
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