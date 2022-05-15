ВСУ показали кадры ювелирной работы по уничтожению реактивной артиллерии россиян
9 единиц техники и склад боеприпасов
Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов.
Подразделения ДШВ и Сухопутных войск ВСУ обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов.
Командование Десантно-штурмовых войск доложило о последствиях "охоты":
- РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;
- РСЗО БМ-27 "Ураган" – одна единица;
- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;
- свыше пяти единиц транспортной автомобильной техники;
- место хранения боеприпасов.
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Источник:Держспецзв’язок
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