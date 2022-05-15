Зеленский получил награду Герб Таллинна
В знак особого уважения от эстонского народа
Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна.
Эта награда вручается в знак особого уважения от эстонского народа. Награду для украинского президента мэр Таллинна Евгений Осиновский передал находящемуся с визитом в Эстонии первому заместителю Председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко.
Евгений Осиновский подчеркнул, что этот знак демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с народом Украины и поддержку его в героической борьбе с российской агрессией.
"В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему Президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – сказал Осиновский.
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