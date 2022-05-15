Зеленский получил награду Герб Таллинна

Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна.

Эта награда вручается в знак особого уважения от эстонского народа. Награду для украинского президента мэр Таллинна Евгений Осиновский передал находящемуся с визитом в Эстонии первому заместителю Председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко.

Евгений Осиновский подчеркнул, что этот знак демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с народом Украины и поддержку его в героической борьбе с российской агрессией.