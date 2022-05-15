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Зеленский получил награду Герб Таллинна

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В знак особого уважения от эстонского народа

Зеленский получил награду Герб Таллинна

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна.

Эта награда вручается в знак особого уважения от эстонского народа. Награду для украинского президента мэр Таллинна Евгений Осиновский передал находящемуся с визитом в Эстонии первому заместителю Председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко.

Евгений Осиновский подчеркнул, что этот знак демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с народом Украины и поддержку его в героической борьбе с российской агрессией.

"В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему Президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – сказал Осиновский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Офіс Президента

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