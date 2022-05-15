Маляр: путин не дает согласия на вывод защитников из Азовстали. Задействованы все лидеры мира

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию со спасением защитников Мариуполя на "Азовстали".

"Мы смогли это донести и рассказать это откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, что были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе – а давайте сделаем это, а давайте сделаем это - на самом деле уже было сделано просто путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников "Азовстали".

Маляр отметила, что если бы можно было освободить защитников путем военной деблокады, то ВСУ обязательно бы это сделали, однако рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы.

"Мы не можем их объявлять. Сейчас задействованы практически все лидеры мира для того, чтобы говорить с путиным. Наше государство со всеми с ними контактирует. Задействованы все возможные международные организации, для того чтобы контактировать с путиным.

Мы надеемся на то, что мы сможем спасти наших защитников "Азовстали", которые фактически собой сегодня заслоняют очень много регионов Украины, поскольку оборона Мариуполя позволяет концентрировать там большое количество российских войск, которые не могут двигаться дальше на другие регионы Украины", - резюмировала Маляр.