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ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 84 российских оккупанта

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А также танк и вертолет

ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 84 российских оккупанта

Новина українською

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.

Так, 15 мая украинские воины отбили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – 84
  • танков – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 1
  • вертолетов – 1
  • БПЛА – 1
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В статье: война с Россией
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