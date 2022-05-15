ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 84 российских оккупанта
А также танк и вертолет
Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.
Так, 15 мая украинские воины отбили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено:
- личного состава – 84
- танков – 1
- БМП – 4
- АТТ – 1
- вертолетов – 1
- БПЛА – 1
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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