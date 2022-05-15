ЕС нашел способ закупать российский газ за рубли в обход санкций

Европейский Союз разработал перечень рекомендаций по покупке российского газа в обход санкций компаниями из ЕС. Как сообщает Bloomberg, об этом было рассказано на закрытом заседании Еврокомиссии.

Согласно этим рекомендациям, компании, приобретающие газ у России, смогут открыть счета в государственном банке РФ – Газпромбанке и переводить туда деньги в долларах или евро. Эти платежи будут автоматически переводиться в российские рубли и уходить на счет компании-поставщика. Как сообщается, есть уже более 20 европейских компаний, которые открыли счета в Газпромбанке.

Еврокомиссия считает, что открывать счета не запрещено санкциями, однако нужно четко заявлять, что платеж был осуществлен в евро или долларах, а не в рублях.