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ЕС нашел способ закупать российский газ за рубли в обход санкций

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Хитрая схема

ЕС нашел способ закупать российский газ за рубли в обход санкций

Фото: Al Arabiya

UA-Футбол
Новина українською

Европейский Союз разработал перечень рекомендаций по покупке российского газа в обход санкций компаниями из ЕС. Как сообщает Bloomberg, об этом было рассказано на закрытом заседании Еврокомиссии.

Согласно этим рекомендациям, компании, приобретающие газ у России, смогут открыть счета в государственном банке РФ – Газпромбанке и переводить туда деньги в долларах или евро. Эти платежи будут автоматически переводиться в российские рубли и уходить на счет компании-поставщика. Как сообщается, есть уже более 20 европейских компаний, которые открыли счета в Газпромбанке.

Еврокомиссия считает, что открывать счета не запрещено санкциями, однако нужно четко заявлять, что платеж был осуществлен в евро или долларах, а не в рублях.

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В статье: война с Россией Европейский союз
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