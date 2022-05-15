Глава Луганской ОВА: 10% Луганщины остались подконтрольны Украине
Сегодня россияне выпустили около десяти снарядов по больнице в Северодонецке
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай доложил о ситуации в Луганской области, заявив, что 10% территории Луганщины на данный момент остались подконтрольны Украине.
"В частности, сегодня под украинским контролем находятся окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк, территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью", - сказал Гайдай.
Также председатель ОВА подытожил общий ход событий в Луганской области за 15 мая, акцентировав внимание на том, что россияне целенаправленно сегодня обстреливали медучреждение в Северодонецке.
"Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (а также села и городки общин), Горная община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донбасом.
россияне целенаправленно обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы, в результате обстрела произошел пожар. Около десятка снарядов было специально выпущено именно по зданию медучреждения.
К этому случаю было 300 коек для лечения пациентов, теперь осталось только 100 (не забываем, что в городе до сих пор находятся 10 тысяч человек и пять тысяч в окрестных селах).
Областной центр и сейчас продолжают обстреливать.
Эвакуация не останавливается. Люди предупреждены о рисках, однако соглашаются, потому что хотят спать спокойно. Сегодня из Северодонецка Патрульная полиция вывезла 10 человек, авто попало под обстрел, к счастью, никто не пострадал. Повреждения, в виде иссеченных осколками колес, патрульные ликвидировали на месте и продолжили путь в безопасность", - рассказал Гайдай.
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