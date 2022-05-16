Удачный матч Лунина, трудности МанСити, напряжение в Италии. Главные новости за 15 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 15 мая

Титул чемпиона и предстоящий финал Лиги Чемпионов позволяет Карло Анчелотти экспериментировать с составом. Вновь в основе сливочных вышел украинский голкипер Андрей Лунин. И если в игре с "Атлетико" у него работы было не много, поскольку соперник в большинстве своем бил мимо ворот, то на этот раз "Кадис", ведущий борьбу за выживание, позволил голкиперу проявить себя во всей красе. Андрей не сумел отстоять на ноль, пропустив в первом тайме, но добыл для своей команды ничью – отбил пенальти и еще несколько раз спас от гола.

Продолжая тему Испании. Центральный матч играли "Атлетико" и "Севилья", которые до 37-го тура еще не гарантировали себе место в первой четверке. На гол Хименеса в середине первого тайма ответил Эль-Несири. Все в итоге завершилось ничьей 1:1, а этого как раз было достаточно, чтобы все были довольны. "Атлетико" сохранил третье место с преимуществом над "Севильей" в один балл. Андалусцы опережают "Бетис" на три пункта и имеют преимущество над соседями по дополнительным показателям. На другом полюсе "Леванте" и "Алавес" давно вылетели, а вот третьего лишнего в последнем туре определят "Кадис", "Мальорка" и "Гранада".

Команда Гвардиолы приехала в гости к "Вест Хэм" и провалила первый тайм, пропустив дважды от Боуэна. Но после перерыва горожане собрались с духом и отыгрались – Грилиш начал камбэк, а Цоуфал срезал мяч в свои ворота. Марез даже мог принести победу, но не реализовал пенальти. 2:2 в итоге. Таким образом, сейчас Сити опережает Ливерпуль на четыре очка, но у красных на один сыгранный матч меньше. В последнем туре "Ман Сити" сыграет с "Астон Виллой", команде Клоппа осталось сыграть с "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном". К слову, Зинченко отыграл весь матч против "Вест Хэма", а Ярмоленко вышел на последнюю минуту для того, чтобы попрощаться с фанатами молотобойцев.

Виталий Миколенко вышел в основе на "Брентфорд" и уже скоро ему пришлось перестраиваться на игру в меньшинстве – красную получил защитник Брентвейт. Это не помешало ирискам выиграть первый тайм 2:1, но после перерыва Генри и Висса принесли гостям победу. У "Эвертона" остается еще два матча, "Лидс" он опережает на один балл, "Бернли" – на два. Также следует вспомнить победу "Тоттенгема" над "Бернли" благодаря реализованному пенальти Кейном. Это позволило шпорам подняться на четвертое место, но "Арсенал" свой матч сыграет в понедельник.

В Италии тоже продолжается чемпионская гонка. В предпоследнем туре "Аталанта" могла поставить подножку лидеру "Милану", но красно-черные справились. 2:0, благодаря голам Леау и Эрнандеса. Малиновский вышел на замену в середине второго тайма. Выиграл и "Интер", обыгравший "Кальяри" 3:1 (дубль Мартинеса). Поэтому перед последним туром "Милан" опережает соседей на два очка, чтобы получить титул команде Пиоли нужно обыграть "Сассуоло", или рассчитывать, что "Интер" не выиграет у "Сампдории".