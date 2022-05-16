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Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке

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Наши воины продолжают зачищать Украину от врага

Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за понедельник, 16 мая сообщил, что за предыдущие сутки (воскресенье 15 мая) подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей армии РФ: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БпЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты

Кроме того Украинская Армия в очередной раз нанесла удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка. Сообщается, что россияне понесли потери в живой силе и технике. Количество уточняется. Это уже 20-й удар по Чернобыевке, где расположен военный аэродром. Ранее об ударе сообщил Алексей Арестович, отмечавший, что было попадание в боекомплект врага.

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В статье: война с Россией
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