Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за понедельник, 16 мая сообщил, что за предыдущие сутки (воскресенье 15 мая) подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей армии РФ: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БпЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты

Кроме того Украинская Армия в очередной раз нанесла удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка. Сообщается, что россияне понесли потери в живой силе и технике. Количество уточняется. Это уже 20-й удар по Чернобыевке, где расположен военный аэродром. Ранее об ударе сообщил Алексей Арестович, отмечавший, что было попадание в боекомплект врага.