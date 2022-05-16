Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке
Наши воины продолжают зачищать Украину от врага
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за понедельник, 16 мая сообщил, что за предыдущие сутки (воскресенье 15 мая) подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей армии РФ: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БпЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты
Кроме того Украинская Армия в очередной раз нанесла удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка. Сообщается, что россияне понесли потери в живой силе и технике. Количество уточняется. Это уже 20-й удар по Чернобыевке, где расположен военный аэродром. Ранее об ударе сообщил Алексей Арестович, отмечавший, что было попадание в боекомплект врага.
Популярное сейчас
- Бойцы ТРО вышли на границы Харьковской области
- Примера. Кадис - Реал Мадрид 1:1. Великий матч Лунина
- Кадис – Реал | Лунин снова в старте | Онлайн матча | АУДИО
- Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп