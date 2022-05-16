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российские оккупанты используют на Днепропетровщине запрещенные фосфорные боеприпасы

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Орки будут гореть в аду

российские оккупанты используют на Днепропетровщине запрещенные фосфорные боеприпасы

Oleksandr Vilkul

Новина українською

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул опубликовал актуальный отчет касательно ситуации в регионе.

"Линия фронта на самом опасном для нас южном направлении проходит в Херсонской области. По всей линии боестолкновений наши ВСУ успешно выполняют все поставленные боевые задачи. Враг несет серьезные потери в живой силе и технике. Сегодня ночью наши ребята дали очень результативный "салют".

"Орки применяют все виды РСЗО, ствольную артиллерию, минометы. Применяют также просто варварские средства – фосфорные и кассетные боеприпасы, запрещенные во всем мире. Бьют по мирным селам, по объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами".

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В статье: война с Россией Александр Вилкул
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Источник:
t.me/vilkul

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