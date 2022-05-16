российские оккупанты используют на Днепропетровщине запрещенные фосфорные боеприпасы

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул опубликовал актуальный отчет касательно ситуации в регионе.

"Линия фронта на самом опасном для нас южном направлении проходит в Херсонской области. По всей линии боестолкновений наши ВСУ успешно выполняют все поставленные боевые задачи. Враг несет серьезные потери в живой силе и технике. Сегодня ночью наши ребята дали очень результативный "салют".