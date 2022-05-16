российские оккупанты используют на Днепропетровщине запрещенные фосфорные боеприпасы
Орки будут гореть в аду
Oleksandr Vilkul
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул опубликовал актуальный отчет касательно ситуации в регионе.
"Линия фронта на самом опасном для нас южном направлении проходит в Херсонской области. По всей линии боестолкновений наши ВСУ успешно выполняют все поставленные боевые задачи. Враг несет серьезные потери в живой силе и технике. Сегодня ночью наши ребята дали очень результативный "салют".
"Орки применяют все виды РСЗО, ствольную артиллерию, минометы. Применяют также просто варварские средства – фосфорные и кассетные боеприпасы, запрещенные во всем мире. Бьют по мирным селам, по объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами".
Популярное сейчас
- Сборная Украины по футболу победила на Дефлимпийских играх, а паралимпийская сборная – на чемпионате мира
- ЕС нашел способ закупать российский газ за рубли в обход санкций
- Бойцы ТРО вышли на границы Харьковской области
- Россияне утопили танковую роту, отступая с Белогоровки
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
Новости по теме
- 08:33 Украинские "Били, когда люди шли на работу". россияне обстреляли Днепропетровскую область из Ураганов
- 09:34 Украинские "Ночь была неспокойной". российские оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и Градами
- 23:06 Украинские Россияне готовят наступление на Кривой Рог, но мы полностью готовы - Вилкул