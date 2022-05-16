ООН: Если война с рф затянется, то в Украине тотальное большинство граждан окажется за чертой бедности
Неутешительный прогноз
ООН
По данным Организации Объединенных наций, в Украине в результате полномасштабного нападения российской федерации прямо сейчас закрыта половина предприятий, остальные 50% предприятий при этом испытывают трудности.
По предварительным оценкам ООН, если война затянется на год, то 90% украинцев окажутся за чертой бедности (9 из 10 граждан).
"Украина: разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности. Это поставит под угрозу почти 2 десятилетия достижений в области развития. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на века".
Популярное сейчас
- Ничья имени Лунина. Кадис - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
- Лунин отбил пенальти в матче за Реал
- Серия А. Милан - Аталанта 2:0. Одно очко до Скудетто
- Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО