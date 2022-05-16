  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ООН: Если война с рф затянется, то в Украине тотальное большинство граждан окажется за чертой бедности
В тренде

ООН: Если война с рф затянется, то в Украине тотальное большинство граждан окажется за чертой бедности

Общие новости
(1 голосов)

Неутешительный прогноз

ООН: Если война с рф затянется, то в Украине тотальное большинство граждан окажется за чертой бедности

ООН

Новина українською

По данным Организации Объединенных наций, в Украине в результате полномасштабного нападения российской федерации прямо сейчас закрыта половина предприятий, остальные 50% предприятий при этом испытывают трудности.

По предварительным оценкам ООН, если война затянется на год, то 90% украинцев окажутся за чертой бедности (9 из 10 граждан).

"Украина: разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности. Это поставит под угрозу почти 2 десятилетия достижений в области развития. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на века".

Читайте такжеСовет ООН по правам человека начнет расследование преступлений рф в Украине

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ООН война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
feature.undp.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде