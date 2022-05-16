ООН: Если война с рф затянется, то в Украине тотальное большинство граждан окажется за чертой бедности

По данным Организации Объединенных наций, в Украине в результате полномасштабного нападения российской федерации прямо сейчас закрыта половина предприятий, остальные 50% предприятий при этом испытывают трудности.

По предварительным оценкам ООН, если война затянется на год, то 90% украинцев окажутся за чертой бедности (9 из 10 граждан).

"Украина: разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности. Это поставит под угрозу почти 2 десятилетия достижений в области развития. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на века".