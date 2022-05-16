Глава Луганской ОВА – о погибших и раненых в Северодонецке, а также о ситуации на фронте

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай поделился актуальными данными из своего региона.

"Погибшие и раненые в Северодонецке, в Днепр был госпитализирован 15-летний парень, держим фронт близ Боровского и Тошковки".

"Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке. Мужчина и женщина погибли на месте. россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00 14 мая. Еще один мужчина госпитализирован. В детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией".

"Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там снова много разрушений жилого фонда. В частности, это села Попаснянской громады. В Камышевахе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горное и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки".

"Кроме того, вчера днем ​​зафиксированы попадания в семь многоэтажек в новых районах Северодонецка, а также повреждено здание профессионального училища. Из артиллерии и систем залпового огня также атакованы Лисичанск, Привилегия, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка".

"На фронте за вчера отбито 17 атак врага. Уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники, один вражеский автомобиль. Подразделения ПВО сбили два вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

"Всего за неделю в Луганской и Донбассе отбито 93 вражеских атаки. Уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, семь единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одна зенитная установка. Подразделениями ПВО сбиты четыре вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов".