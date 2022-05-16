Германия планирует отказаться от российской нефти к концу года

Правительство Германии рассчитывает, что к концу года страна избавиться от зависимости от российской нефти.

Как сообщает Bloomberg, в Берлине планируют отказаться от нефти из рф, даже если ЕС не удастся договориться о запрете на весь Евросоюз в рамках следующего этапа санкций.

Правительство Германии уверенно, что сможет решить проблемы с логистикой в течение следующих 6-7 месяцев. В настоящее время идут переговоры с альтернативными поставщиками.

Отметим, что Киев постоянно призывает Запад как можно скорее ввести эмбарго на российскую нефть, покупка которой позволяет агрессору финансировать войну с Украиной. В Европе категорически против запрета выступает Венгрия.