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Германия планирует отказаться от российской нефти к концу года

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Германия планирует отказаться от российской нефти к концу года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Германии рассчитывает, что к концу года страна избавиться от зависимости от российской нефти.

Как сообщает Bloomberg, в Берлине планируют отказаться от нефти из рф, даже если ЕС не удастся договориться о запрете на весь Евросоюз в рамках следующего этапа санкций.

Правительство Германии уверенно, что сможет решить проблемы с логистикой в течение следующих 6-7 месяцев. В настоящее время идут переговоры с альтернативными поставщиками.

Отметим, что Киев постоянно призывает Запад как можно скорее ввести эмбарго на российскую нефть, покупка которой позволяет агрессору финансировать войну с Украиной. В Европе категорически против запрета выступает Венгрия.

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В статье: Германия война с Россией
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