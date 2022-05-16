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Тесть украинского игрока погиб на фронте. Он воевал в районе Авдеевки

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Отец жены футболиста отдал жизнь за Украину

Тесть украинского игрока погиб на фронте. Он воевал в районе Авдеевки

Фото: instagram.com/julia_petryak

Новина українською

В семье украинского футболиста произошла трагедия. Тесть вингера "Фехервара" Ивана Петряка Иван Петренко погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

"Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать. Вам не дадут Героя, но для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма, как инвалид, которого бросили на ноль, отдавший свою жизнь за своих детей и внуков.

Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть это для слабаков, что мы бойцы с рождения и будем бороться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Почивай с миром, родной", – написал Петряк.

48-летний Иван Петренко был на фронте в районе Авдеевки. 12 мая жена Петряка, Юля, начала поиски отца, который не выходил на связь с 6 мая. К сожалению, худшие опасения семьи подтвердились.

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В статье: Иван Петряк война с Россией
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