  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Николаев, Одесса, Донецк – россияне совершили массовый ракетный обстрел украинских городов
В тренде

Николаев, Одесса, Донецк – россияне совершили массовый ракетный обстрел украинских городов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Орки будут гореть в аду

Николаев, Одесса, Донецк – россияне совершили массовый ракетный обстрел украинских городов

Нацполіція

Новина українською

Оккупанты ударили по Донецкой области, оккупанты обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", а также ракетами. Разрушения получили 36 гражданских объектов: жилые дома, храм, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры. Погибли 6 мирных жителей, еще 12 получили ранения.

Под огнем оккупантов оказались: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Зализное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва, Бахмутское.

Николаев, Одесса, Донецк – россияне совершили массовый ракетный обстрел украинских городов - изображение 1
Николаев, Одесса, Донецк – россияне совершили массовый ракетный обстрел украинских городов - изображение 2

Также утром 16 мая россия обстреляла Ингульский район Николаева. Произошел пожар в магазине мебели, загорелся припаркованный рядом легковой автомобиль. Недалеко от места взрыва найдены остатки от кассетной боевой части ракеты системы залпового огня. Есть информация об одном раненом.

В результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации, поражен объект туристической инфраструктуры (база отдыха), разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок.

Читайте такжеРоссияне снова нанесли удар по мосту в Затоку. Уже четвёртый
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде