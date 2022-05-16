Николаев, Одесса, Донецк – россияне совершили массовый ракетный обстрел украинских городов

Оккупанты ударили по Донецкой области, оккупанты обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", а также ракетами. Разрушения получили 36 гражданских объектов: жилые дома, храм, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры. Погибли 6 мирных жителей, еще 12 получили ранения.

Под огнем оккупантов оказались: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Зализное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва, Бахмутское.

Также утром 16 мая россия обстреляла Ингульский район Николаева. Произошел пожар в магазине мебели, загорелся припаркованный рядом легковой автомобиль. Недалеко от места взрыва найдены остатки от кассетной боевой части ракеты системы залпового огня. Есть информация об одном раненом.

В результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации, поражен объект туристической инфраструктуры (база отдыха), разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок.