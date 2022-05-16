Накрошили артиллерии. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
300 россиян уже не будут топтать украинскую землю
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям российской армии с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 16 мая.
За воскресенье, 15 мая, украинской армией было ликвидировано 300 вражеских солдат, общие потери личного состава армии россии составляют около 27700 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1228 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 577 (+22) ед,
- РСЗО - 195 (+0) ед,
- средства ПВО - 89(+0) ед,
- самолетов – 200 (+0) ед,
- вертолетов – 165 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),
- крылатые ракеты – 97 (+2),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,
- специальная техника – 42 (+0).
Генштаб отмечает, что самые большие потери россиян в воскресенье наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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